شكرا لقرائتكم يونس عن انتقال عمر جابر للأهلي: حاولت ضمه مع محمد صلاح والأحمر "طنش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على رغبة الأهلي بالتعاقد مع ظهير أيمن لخلافة أحمد فتحي في الموسم الجديد، واهتمامه بضم عمر جابر لاعب بيراميدز والمعروف بانتمائه للزمالك ورغبته في العودة لللعة البيضاء في الصيف القادم.

قال يونس في تصريحات خاصة: أنا متحيز لأولادي عمر جابر وأحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني ومحمد إبراهيم وعمرو جمال، والذين دربتهم في منتخب الشباب عام 2010.

فجر مصطفى يونس مفاجأة بأنه سعى لضم كلا من محمد صلاح وعمر جابر ومحمد إباهيم لصفوف الأهلي عندما كانوا في سن الـ18 عاما ولكن إدارة الأهلي "طنشوا" واعتبروا أنهم لاعبين صغار السن ويرغبون في ضم لاعبين أصحاب خبرات.

أردف: العصر الذهبي للزمالك الذ حقق الثنائية دوري وكأس ام 2015 كان يتواجد في الجبهة اليمنى للفريق الأبيض الثنائي عمر جابر وأحمد توفيق والثنائي لعبا معي في منتخب الشباب، حيث انضم جابر من الزمالك وتوفيق من المنصورة، قبل أن ينضم للقلعة البيضاء فيما بعد.

وعلق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على قرار أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء، واختيار الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وخوض تجربة جديدة خاصة بعدما تلقى عرضا مغريا من بيراميدز للعب في صفوفه.

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قال يونس في تعقيبه على قرار أحمد فتخي خلال تصريحات خاصة: "مع السلامة، كل واحد بيدور على مصلحته وهو خسر الأهلي للأبد لأنه بيدور على مصلحته بس".

تابع نجم الأهلي السابق: "الولاء والانتماء للأندية والكلام الفاضي ده مش صح، وأحمد فتحي لو فيه الخير مكنش ساب الاسماعيلي قبل كده.

أضاف: "أحمد فتحي دور على مصلحته انه ياخد 45 مليون من بيراميدز بدلا من 20 مليون جنيه من الأهلي".

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب.