شكرا لقرائتكم ديسابر: جمهور الوداد المغربي سبب رحيلي المبكر في ولايتي الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الفرنسي سيبستيان ديسابر، المدرب السابق للوداد البيضاوي ، عن الأسباب التي دفعته لإنهاء تجربته مع تدريب الفريق الأحمر أسابيع قليلة عن التعاقد معه في ولايته الثانية بتدريب الوداد.

وحمل ديسابر سبب رحليه عن الفريق الأحمر مبكرا إلى جمهور الوداد الذي لم يكن راضيا عن النتائج التي كان يحققها الوداد خلال تلك الفترة.

وقال ديسابر خلال تصريح في تصريحات نقلها موقع le سبور المغربي :" الوداد يعاني من مشكلة في الفترة الحالية، خلال قيادتي للوداد لم يكن الأفضل، وهذا لم يرض الجماهير".

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وبخصوص المباراة القوية التي ستجمع الوداد مع الأهلي ب برسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أول مايو المقبل قال ديسابر:"المشاكل الذي يعاني منها الوداد، يبقى الفريق المغربي كبيرا، لكن يعاني بعض الشيء من فقدان لاعبيه البارزين بسبب الإصابات الكثيرة".

وتابع قائلا": الأهلي فريق كبير أيضا وأرى أن إذا تجاوز الوداد في مباراة الذهاب بالمغرب سيصل للمباراة النهائية من البطولة القارية.

كان مجلس ادارة الوداد الرياضي قد أقال المدرب ديسابر، وتعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، على خلفية تحقيق المجموعة الحمراء في عهد المدرب الفرنسي لسلسة من النتائج السلبية، الأمر الذي دفع أنصار الفريق إلى الاحتجاج على إدارة النادي من أجل التعاقد مع مدرب جديد، لإعادة الفريق إلى طريقه الصحيح، لاسيما أنه كان وقتها مقبل على مباراة مصيرية ب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام النجم الساحالي التونسي.