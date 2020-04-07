شكرا لقرائتكم الأسترالي جونز يخضع لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم الثلاثاء نجاح عملية حارسه الأسترالي براد جونز والتي أجراها لتثبت كسر أحد أصابع اليد وإعادة مفصل أصبع آخر إلى مكانه.
وأشار الحساب الرسمي لنادي النصر على "تويتر" أن جونز (38 عاماً) سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى المشاركة في التدريبات.
ويخوض جونز موسمه الثاني مع النصر، ولعب خلال مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 21 مباراة اهتزت شباكه فيها 15 مرة، وخرج في 10 مباريات بشباك نظيفة، بينما طرد مرة واحدة كانت أمام الفيحاء.
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