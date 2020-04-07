شكرا لقرائتكم سولشاير: ليس من العدل استهداف اللاعبين خلال أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء إنه ليس من العدل استهداف اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة خلال أزمة فيروس كورونا رغم أن الكثير منهم يقومون بمبادرات لخدمة المجتمع حولهم.

وأحدث وزير الصحة البريطاني مات هانكوك جدلا الأسبوع الماضي عندما دعا لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى القيام بدورهم والموافقة على خفض رواتبهم حتى لا يتم الاستغناء عن العاملين غير اللاعبين في وقت تكافح فيه البلاد انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

ويحصل اللاعبون في دوري الأضواء الإنجليزي على راتب أسبوعي يفوق ما يحصل عليه الموظف البريطاني العادي في سنوات لكن سولشار قال إنه ليس من العدل استهداف لاعبين يبذلون محاولات لمساعدة النظام الصحي في مواجهة الفيروس.

وقال لشبكة "سكاي الرياضية" يوم الثلاثاء : كرة القدم تصبح أحيانا هدفا سهلا. ليس من العدل استهداف أي فرد أو لاعب كرة قدم. أعرف لاعبين يبذلون جهودا كبيرة لخدمة المجتمع كما يقوم آخرون بالكثير للمساعدة في مواجهة الأزمة. تتفاوض الأندية مع اللاعبين بشأن المساهمة التي يستطيعون القيام بها. الوضع ليس سهلا لأي شخص واستهداف أشخاص بعينهم ليس عدلا.

وأضاف المدرب النرويجي: يرتكب الناس أخطاء ومنها نتعلم، حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات صحيحة، كلنا نرغب في مساعدة النظام الصحي وخدمة المجتمع.