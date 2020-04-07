شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الإنجليزي يحذر من انهيار الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر غريغ كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي، لكرة القدم من انهيار أندية داخل البلاد بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. ولم تتوصل الأندية ورابطة اللاعبين المحترفين لاتفاق من أجل خفض الرواتب لمساعدة الأندية خلال فترة التوقف. وقال كلاريك في خطاب لمجلس الاتحاد الانجليزي يوم الثلاثاء: تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تفوق الخيال وسيتبع الوباء نتائج اقتصادية وستعاني كل قطاعات الأعمال.

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