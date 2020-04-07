شكرا لقرائتكم سان جيرمان يقترب من شراء عقد إيكاردي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم على تفعيل بند الشراء في عقد لاعبه الأرجنتيني ماورو إيكاردي لينتقل اللاعب إلى صفوف الفريق بشكل نهائي، حسبما أكدت صحيفة "إل كورييري ديلو سبورت" الإيطالية يوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة، في موقعها على الإنترنت أن النادي الفرنسي اتخذ قراره بالفعل وأنه يتجه لضم اللاعب من إنتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي مقابل دفع مبلغ الـ 70 مليون يورو المتفق عليها في العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان لا يحق له تفعيل العقد حاليا حيث يحتاج إلى الانتظار لمدة نحو شهرين حتى يستطيع تفعيل العقد.

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وأضافت أن إدارة النادي هي من استقرت على هذا دون مشاركة الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق ما يعد مؤشرا على أن توخيل لن يكون مدربا للفريق في الموسم المقبل.

وكان إيكاردي انتقل من إنتر إلى سان جيرمان في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية انتقاله نهائيا مقابل حصول إنتر على 70 مليون يورو.

وخاض إيكاردي 20 مباراة مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل فيها 12 هدفاً قبل توقف المسابقة بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.