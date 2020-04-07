رسميا.. الليجا تنفي "اتفاق الـ72 ساعة" لاستئناف الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نفت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ما تردد حول التوصل لاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاستئناف المسابقة بلعب مباريات كل 72 ساعة، في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت الرابطة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بلعب المباريات كل 72 ساعة، لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تم وضع أي شيء، ونتيجة لذلك لم تتم الموافقة على أي قرار بشأن هذا الأمر".
وأكد خافيير تيباس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه من الممكن عودة المنافسات الكروية في بلاده بنهاية مايو المقبل.
ولكن تيباس استبعد تماما إمكانية إستئناف المباريات في حضور الجماهير حال عودة النشاط الكروي.
يذكر أن رابطة الدوري الإسباني أعلنت في 12 مارس الماضي توقف المسابقة وكذلك دوري الدرجة الثانية، وذلك حتى نهاية الشهر نفسه، ولكنها قررت في 23 مارس الماضي إيقاف المسابقة لأجل غير مسمى بسبب تفاقم أزمة كورونا.
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