لحل أزمته المادية.. نادي ألماني ينظم مباراة افتراضية بمشاركة 100 ألف مشجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمور
ابتكر نادي لوكوموتيف لايبزيج طريقة جديدة من أجل حل أزمته المادية بعد توقف النشاط الكروي، وتوفير الأموال من أجل دفع رواتب لاعبيه وموظفيه.
وقام فريق لوكوموتيف، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الألماني، بتنظيم مباراة افتراضية، وبيع تذاكرها إلكترونيا لجماهيره.
وباع الفريق الواقع في مدينة لايبزيج أكثر من 100 ألف تذكره لجماهيره، حيث بلغت قيمة التذكرة 1 يورو.
وقال المتحدث الرسمي للنادي لشبكة "بي بي سي" البريطانية:" سيتم استخدام الأموال للإبقاء على تشغيل النادي، فلدينا 300 لاعب في النادي، ونحتاج إلى دفع رواتب الموظفين والعناية بالمنشآت الخاصة بنا".
ويعد نادي لوكوموتيف لايبزيج من أعرق الأندية الألمانية، حيث فاز بأول بطولة للدوري الألماني عام 1903، عندما كان مسماه "في إف بي لايبزيج".
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