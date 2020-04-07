رئيس الاتحاد الإنجليزي يلمح لصعوبة استكمال الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

ألمح جريك كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى صعوبة استئناف هذا الموسم في الكرة الإنجليزية، مشيرا بأن الأندية ستتعرض لانهيار اقتصادي كبير في تلك الحالة.

وقال كلارك على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم:" تواجه كرة القدم تحديات اقتصادية تتجاوز الخيال لأولئك الذين يديرونها".

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وأضاف كلارك:" نحن ملتزمون بإنهاء الموسم من أجل حل مشكلة تحديد الصاعدين والهابطين، وكذلك الفائز باللقب على أساس الجدارة، ومع ذلك قد لا نتمكن من إنهاء الموسم لأن كرة القدم ليست أولويتنا حاليا".

وأكمل:" يجب أن تكون لدينا خطة لضمان عدم تدمير كرة القدم الإنجليزية في حالة فقدان هذا الموسم وكذلك لتجنب التأثيرعلى الموسم المقبل، نأمل ألا نحتاج إلى هذه الخطة لأننا جميعًا مصممون على إنهاء الموسم الحالي".

واختتم:" في مواجهة هذه المحنة غير المسبوقة ، يحتاج جميع أصحاب المصلحة داخل اللعبة من اللاعبين والمشجعين والأندية والمالكين والإداريين إلى المشاركة في الأضرار لإبقاء اللعبة على قيد الحياة".