الطويلة يعلن.. تكفله بـ125 لاعب.. ومبادرة لمساعدة أندية الثالثة والرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، تكفله برواتب 125 لاعب ينتمون لأندية تنشط في دوري الدرجة الرابعة المصري في ظل إيقاف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وأشار الطويلة في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، إلى أنه أطلق مبادرة هدفها أن تتحمل الأندية ذوي القدرات المالية، الرواتب الخاصة باللاعبين في دوريي الدرجتين الثالثة والرابعة كلًا حسب منطقته ومحافظته.

وقال رئيس النجوم: "لدينا في الدرجة الثالثة والرابعة 470 نادِ تقريبًا، واقترح أن يتم تقسيمها إلى مناطق، مثلًا منطقة الجيزة هناك 30 نادِ في الدرجة الرابعة، وبعد حذف الأندية التي تخص قطاعات استثمارية ستجد العدد أصبح 25 نادِ تقريبًا".

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وأكمل: "في نادي النجوم سنبحث عن الأندية في منطقة الجيزة التابعين نحن لها والتي لها قدرة مالية على المساعدة، كالنجوم وسيراميكا وأف سي مصر والزمالك وغيرهم".

وأضاف: "لو كل نادِ تبنى خمسة أندية وقام بمنح كل لاعب راتب شهرين مثلًا سنجد أن الأمور باتت أسهل، وأنا سأتكفل بخمسة أندية كاملة بعدد 125 لاعب، وقمت بتوقيع الشيكات الخاصة بهم بالفعل، ولكل لاعب شيك خاص به باسمه مباشرة".

وأوضح: "لو نظرنا للفيوم مثلًا فبإمكان مصر المقاصة المساعدة، وبيراميدز في بني سويف، الاتحاد السكندري وسموحة في الأسكندرية".

واختتم: "سنجد في النهاية أن كل نادي سيتحمل 1600 جنيه فقط لكل لاعب، وأكرر أن الشيكات تم توقيعها بالفعل لبعض أندية الدرجة الرابعة التي ليس لها أي أصوات في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وذلك منعًا للحديث عن دخولي انتخابات أو غيره".