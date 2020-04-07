حارس النصر السعودي يخضع لجراحة ناجحة

خضع الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لجراحة ناجحة في أصابع اليد .

ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا : اجري نجم الفريق الأول لكرة القدم الكابتن براد جونز اليوم الثلاثاء عملية تثبيت كسر سابق في احد أصابع اليد واعادة مفصل اصبع اخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعانى منه اللاعب وتكلات ولله الحمد بنجاح.

وسيخضع الكابتن براد جونز إلى برنامج علاجي وتأهيلي ليعود بعده للمشاركة بإذن الله.

ومن المقرر أن يغيب براد عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة أسابيع وشهرين بسبب الإصابة. وكانت وزارة



تثبيت كسر سابق في احد أصابع اليد واعادة مفصل اصبع اخر لوضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعانى منه اللاعب وتكلات ولله الحمد بنجاح.وسيخضع الكابتن براد جونز إلى برنامج علاجي وتأهيلي ليعود بعده للمشاركة بإذن الله.ومن المقرر أن يغيب براد عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة أسابيع وشهرين بسبب الإصابة. وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا . ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .

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