ميلان يخطط لضم نجم مانشستر سيتي

يحاول نادي أيه سي ميلان الإيطالي، تعزيز خط وسطه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، والبحث عن أسماء كبيرة.

أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن مسؤولو نادي ميلان اجتمعوا مع ممثلي دافيد سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، من أجل بحث

إمكانية التعاقد مع اللاعب الإسباني خلال الفترة المقبلة.

أضافت الصحيفة أن سيلفا لاعب السيتي لديه العديد من العروض ، من أجل ضم صاحب الـ34 عامًا، من أمريكا، والصين، واليابان،