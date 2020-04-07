ميلان يخطط لضم نجم مانشستر سيتي

يحاول نادي أيه سي ميلان الإيطالي، تعزيز خط وسطه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، والبحث عن أسماء كبيرة.
أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن مسؤولو نادي ميلان اجتمعوا مع ممثلي دافيد سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، من أجل بحثإمكانية التعاقد مع اللاعب الإسباني خلال الفترة المقبلة.
أضافت الصحيفة أن سيلفا لاعب السيتي لديه العديد من العروض ، من أجل ضم صاحب الـ34 عامًا، من أمريكا، والصين، واليابان،والشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، وقطر، وسيحاول ميلان، قطع الطريق عليهم من أجل ضم اللاعب المخضرم، الذي ينتهي عقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، ويهدف النادي الإيطالي لضمه لما يملكه من خبرة كبيرة يمكنها تحقيق الإضافة للاعبين الشباب في صفوف الروسونيرى من أجل إعادة الفريق إلى عصره الذهبى.
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