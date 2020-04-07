الأولمبية الجزائرية تتكفل بمستلزمات طبية لإحدى المستشفيات

أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية، تكفلها بعدد من المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم لإحدى المستشفيات البلاد لمساعدة الدولة في تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الخيرية التي تبنتها كافة الاتحادات

ووجهت الأولمبية تبرعها إلى إحدى المستشفيات بولاية البليدة التي تعاني من تفشي الوباء بشكل ملحوظ.

المستجد.يأتي ذلك في إطار المبادرة الخيرية التي تبنتها كافة الاتحادات الرياضية في الجزائر للمعاونة وتخفيف الضغط عن وزارة الصحة والبلاد، بتوفير أكبر قدر ممكن من المعدات الطبية وأدوات الوقاية الممكنة.ووجهت الأولمبية تبرعها إلى إحدى المستشفيات بولاية البليدة التي تعاني من تفشي الوباء بشكل ملحوظ.

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