تشيلسي يكثف مفاوضاته مع برشلونة لضم كوتينيو

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن فيليب كوتينيو اختار الانتقال لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما أجرى النادي مفاوضات جادة مع إدارة نادي برشلونة الإسباني من أجل ضم النجم البرازيلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشيلسي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة برشلونة ، ووكيل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو ، من أجل المناقشة حول إمكانية ضمه للبلوز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن عرض إدارة تشيلسي، هو إعارة لمدة موسم مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى خيار الشراء مقابل 60 مليون يورو، مع تحمل تشيلسي راتب اللاعب البرازيلي بشكل كامل.

وواصلت الصحيفة أن برشلونة يرغب ببيع كويتينو مقابل 90 مليون يورو "كاش" وليس على دفعات، لكن تعلم إدارة برشلونة أن الأمر قد يكون صعب، وسيضطر

النادي لتسهيل الأمور، من أجل التخلص من اللاعب المعار لنادي بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم، وبيعه، بعدما قررت إدارة البرسا بيع اللاعب بشكل نهائي، وإنعاش خزنيتهم المالية، في حين وافق كوتينيو على الإنضمام للبلوز، وسط أهتمامات من العديد من الأندية الإنجليزية، مثل أرسنال، وتوتنهام أيضًا بضمه.

على الجانب الآخر أكدت التقارير أن بايرن ميونخ الذي استعار كويتينو ولديه بند أحقية الشراء، قرر من جانبه عدم تفعيل الشرط، وترك اللاعب بنهاية الإعارة الحالية.