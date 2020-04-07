الإسماعيلي يغرم عبدالرحمن مجدي

فرض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان غرامة مالية على عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وقرر الإسماعيلي توقيع غرامة على عبدالرحمن مجدي 20 ألف جنية بسبب ظهورة إعلاميًا بدون الرجوع لمجلس الإدارة أو صبري المنياوي مدير الكرة .

وكان الإسماعيلي أصدر قرار من قبل

وحذر لاعبية من الظهور إعلاميًا وفي مخالفة القرار يتم تطبيق اللائحة .

وكان ظهر عبدالرحمن في أحد البرامج التلفزيونية وأعلن عن تجديد عقدة مع النادي الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم على بياض .

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أضاف مجدي قائلاً أنه تلقى عروض محلية عقب التتويج

مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه لم يرحل إلا بعرض مناسب للدراويش مشيرًا أنه هو من صنع أسمة .

وواصل عبدالرحمن مجدي قائلًا أنه جدد عقدة مع الإسماعيلي على بياض لمدة خمسة مواسم دون تفكير، مشيرًا أنه لم يرحل عن صفوف الفريق إلا بموافقتهم .

وأختتم مجدي قائلًا أنه متأكد أن النادي اذا تلقى عروض لصالحة فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحته .