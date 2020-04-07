طائرة ميسي الخاصة تكلفتها 12 مليون يورو

وصف طائرة ميسي “الخاصة” .. تكلفتها 12 مليون وبها ثمانية أسرة ومطبخ “مخصوص” وحمّامين، وتطير لإيصال نجم برشلونة إلى جزر معزولة وأماكن مختلفة حول العالم.

يبدو “ليونيل ميسي” متواضعًا في حياته الطبيعية، وهو تقريبًا فتى “بدأ من الأسفل” في برشلونة وصعد إلى القمة، عن طريق موهبته “الاستثنائية” في عالم كرة القدم.

غالبًا ما يتبرع ميسي نجم برشلونة بانتظام للأعمال الخيرية، وكان سفيرًا لليونيسف لسنوات، بالإضافة إلى مساعدة الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولكن كل هذا لا يمنعه من إنفاق بعض الأموال للاستمتاع بالحياة رفقة عائلته.

ومن ضمن الأشياء التي تساعده على الاستمتاع، يفتخر الشاب البالغ من العمر 32 عامًا بطائرة شخصية بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، يطير بها حول العالم، وتمتاز بطابع مختلف تجعل أسطورة برشلونة في مرتبة أغنى أغنياء الكوكب.

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تم تصميم الطائرة من قبل شركة في الأرجنتين، وهي مصممة لميسي لاستخدامها مع عائلته، وتتميز بمطبخ مصمم خصيصًا وحمامين، هناك أيضًا 16 مقعدًا، عندما يسافر مع الأصدقاء أو العائلة الممتدة، والتي يمكن أن تتحول إلى ثمانية أسرة.

عند الصعود على متن الطائرة ، تتميز الخطوات بأسماء ميسي وأسرته الصغيرة، بما في ذلك الزوجة “أنتونيلا” والأطفال “تياجو وسيرو وماتيو”.

ويستخدم البولجا بشكل رئيسي للسفر إلى بلده الأصلي الأرجنتين، ولا يستغرق ميسي وقتًا طويلاً للوصول إلى معظم الأماكن، وفي العادة يعتمد على طاقم طيران “خاص” يطلبه حين الحاجة.