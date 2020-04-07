كشفت تقارير صحفية في وقت سابق، ان “بول بوجبا” رفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، مشيرًا بذلك إلى اقتراب عملية خروجه من أولد ترافورد في الميركاتو الصيفي المُقبل.

واستفز “بوجبا” جماهير اليونايتد، بعدما ظهر عبر موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وهو يرتدي قميص فريق يوفنتوس في التدريبات التي يقوم بها يوميًا أثناء فترة توقف النشاط الرياضي.

وكشف مصدر مُقرب من اللاعب، لصحيفة “آس” الإسبانية، أن بول بوجبا يعطي الأولوية للانتقال إلى “ريال مدريد”، على أي عرض محتمل سيتقدم به “يوفنتوس“، أو اقتراح من إدارة مانشستر يونايتد لتجديد عقده في “أولد ترافورد”. مانشستر يونايتد يستفز بوجبا بتكثيف مفاوضاته مع الصربي الجامح ووفقًا لموقع “FootMercato” الفرنسي، فإن إدارة مانشستر يونايتد تنظر إلى “ميلينكوفيتش سافيتش” لاعب فريق لاتسيو الإيطالي، على انه الوريث الشرعي لبول بوجبا. وقرر مسؤولي الشياطين الحمر، الرد على استفزاز بوجبا، بتكثيف المفاوضات مع لاتسيو بشأن التعاقد مع سافيتش في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة. Advertisements وأشار موقع “Tutto Mercato”، أن لاتسيو حدد سعر “”ميلينكوفيتش” بـ 120 مليون يورو، وأكد الفريق انه لن يسمح للاعب بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل بمبلغ أقل من المطلوب. ومن المتوقع ان يواجه مانشستر يونايتد صعوبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الدولي الصربي، في ظل اهتمام فريق “باريس سان جيرمان” بالحصول على خدماته مقابل اي مبلغ قد يطلبه فريق لاتسيو. ويُقدم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا، مستويات هائلة مع البيانكوتشيليستي، منذ الموسم الماضي، وحتى الموسم الحالي حيث يقود الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري الايطالي، حيث يحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف المتصدر يوفنتوس بفارق نقطة واحدة. وخاض “ميلينكوفيتش” 25 مباراة مع لاتسيو، وساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث سجل 4، وقدم 5 تمريرات حاسمة. يذكر ان “جوزيه مورينيو” المدير الفني السابق مانشستر يونايتد، كان ينوي التعاقد مع ميلينكوفيتش اثناء فترة ولايته داخل الفريق الأحمر، وحضر المدرب البرتغالي بالفعل مباراة للاعب مع منتخب صربيا، من أجل تقييمه بشكل أفضل، ولكن تعطلت الصفقة بعد رحيل “سبيشيال وان”. طالع آخر أخبار مانشستر يونايتد

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