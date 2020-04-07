ماريا شارابوفا تنشر رقم هاتفها وتدعو محبيها للتواصل معها اثناء العزل المنزلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالبت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، متابعيها بأن يكتبوا لها رسائل “sms” نصية قصيرة عبر الهاتف، خلال وجودها في الحجر الصحي، كاشفة في منشور رقم هاتفها الشخصي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد نشرت الحسناء شارابوفا مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: أخبروني كيف حالكم، اسألوني أي أسئلة أو اكتبوا مرحبا.. كما أن أي وصفة ممتازة مرحب بها.

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ماريا شارابوفا كتبت الرقم التالي على صفحتها للتواصل (3105647981) وهذا الرقم متاح للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا، ولكنها لن تتمكن من الرد على المستخدمين من دول أخرى على الأقل في الوقت الحالي، وقد وعدت بأن تفصح متى سترد بشكل عام على الجميع.

يذكر أن ماريا شارابوفا البالغة من العمر 32 عاما، كانت قد وضعت حدا لمسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، في نهاية فبراير 2020.

أسطورة التنس الروسية ماريا شارابوفا كانت قد اعتزلت اللعب فى فبراير الماضى بعدما توجت بالعديد من الألقاب خلال مشوار حافل استمر العديد من السنوات.