شكرا لقرائتكم مصطفى يونس يطالب بتخفيض عقود اللاعبين 50%: زي ما ناديك وقف معاك لازم توقف معاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مصطفى يونس نجم الأهلي السابق لاعبي الكرة المصية بضرورة الوقوف بجوار أنديتهم والموافقة على تخفيق عقودهم في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا لظروف تفشي فيروس كورونا، وهو ما يضر بمصالح الأندية ويؤثر على اقتصادياتها.

قال يونس في تصريحات خاصة" " أطالب اللاعبين بتخفيض عقودهم بنسبة 50% وأرى أن الأندية الكيرة هي الأكثر ضررا بسبب القيم الكبيرة لعقود لاعبيها مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وإن كان الأول والثاني هما الأكثر ضررا.

وجه يونس رسالته إلى اللاعبين: "لبلدكم وناديكم أنتم استفدتم من وجودكم في صفوفه ومن لديه أصل وشهامة يقف مع ناديه في أزمته ويساند بلده لأن هذا الموضوع معترف به عالميا ، ومن أين ستأتي الأندية بالأموال لتوفي بالتزماتها المادية، وأنا ضد الولاء والانتماء في هذه الظروف الصعيبة التي توجب على كل لاعب الوقوف مع أنديتهم دون أية اعتبارات أخرى.

تابع في رسالته للاعبين: طمثلما استفدت من ناديك عندما كان معه أموال يصرف بها على نشاط الكرة ، فعليك كلاعب أن تقف مع ناديك وهو ليس معه أموال يوفي فيها بالتزاماته.

وعلق مصطفى يونس نجم الأهلي السابق على قرار أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء، واختيار الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وخوض تجربة جديدة خاصة بعدما تلقى عرضا مغريا من بيراميدز للعب في صفوفه.

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قال يونس في تعقيبه على قرار أحمد فتخي خلال تصريحات خاصة: "مع السلامة، كل واحد بيدور على مصلحته وهو خسر الأهلي للأبد لأنه بيدور على مصلحته بس".

تابع نجم الأهلي السابق: "الولاء والانتماء للأندية والكلام الفاضي ده مش صح، وأحمد فتحي لو فيه الخير مكنش ساب الاسماعيلي قبل كده

أضاف: "أحمد فتحي دور على مصلحته انه ياخد 45 مليون من بيراميدز بدلا من 20 مليون جنيه من الأهلي"

وأبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل ، ومن جانبه وجه النادي الأهلي رسالة مقتضبة لأحمد فتحي بعد اعلانه الرحيل رسمياً عن النادي بنهاية الموسم الجاري، جاء نصها كالتالي :"أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وأعلن نادر شوقي الانفصال عن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على خلفية تأخر اللاعب في تجديد عقده مع اللاعب