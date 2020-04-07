شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يجتمع برؤساء الإتحادات الرياضية لبحث الانجازات خلال المرحلة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إجتمع مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء الإتحادات الرياضية النوعية وذلك لإستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، ودورهم التوعوي في مواجهة أزمة كورونا.

جاء الإجتماع بحضور رؤساء اتحادات كل من "الرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني، الثقافة الرياضة برئاسة الإعلامي أشرف محمود، الألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالقادر، الملاحة الرياضية برئاسة العميد مؤنس أبو عوف، إتحاد الشركات برئاسة حسني غندر، الإتحاد الرياضي المدرسي الدكتوره إيمان حسن نائب رئيس الإتحاد، الإتحاد الرياضي للجامعات بحضور النائب الاول الدكتور صبحي حسانين، الإتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة برئاسة حمدي الخفيف".

وناقش وزير الرياضة خطة الاتحادات في مواجهة أزمة كورونا والتأكيد على التواصل مع جميع فئات الشعب المصري من خلال البرامج والأنشطة التي تبث أون لاين من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب، مشيدا بدور الاتحادات النوعية في الدور التوعوي في مواجهة أزمة كورونا.

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كما إستعرض صبحي إنجازات الاتحادات النوعية، مطالبًا بإنشاء إتحاد الإتحاد النوعية، يهدف الي متابعة أعمال الاتحاد النوعية وإنجازاتها، وتطوير الانشطة التي تقدمها الاتحادات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وفي نفس السياق طالب الوزير بدراسة مقترح إنشاء إتحاد نوعي للسياحة الرياضية خلال المرحلة الحالية حتى يكون مساعدا وداعما مع الإدارة العامة للسياحة الرياضية في دعم كافة البطولات التي تستضيفها مصر سواء القارية أو العالمية، وإستثمار تلك البطولات في الترويج للسياحة المصرية.

حضر الإجتماع اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية.