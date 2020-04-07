الموافقة على مبادرة الصلح التي اقترحها «سيف زاهر»

وافق المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الدولي الإفريقي، وكذلك أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأسبق، بمبادرة الصلح التي اقترحها الإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.
وحرص زاهر على تقريب وجهات النظر بين الثنائي المتوقع خوضهما انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس، وذلك في ظل الأجواء الاستثنائية التي تعيشها الدولة المصرية، ومواجهتها تحديات كبيرة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود.
ومن جانبه رد ابو ريدة قائلا عند طرح المبادرة التي تحمل اسم اللي فات مات: "الصلح مع شوبير؟ أنا عمري ما اتخانقت مع حد ولا هاجمت حد، لازم نكون كلنا مع بعض في الظروف اللي احنا فيها ونفكر في بلدنا وأولادنا وأحفادنا".
أما شوبير فقال: "أنا مش راجل عدائي ولا بتاع مناصب، أقدر هاني أبوريدة، وتوكلنا على الله، نقفل صفحة الماضي عشان مصر".
وبذلك تكون قد انتهت أزمة أحمد شوبير مع هاني أبو ريدة، ويفتح الثنائى صفحة جديدة من أجل مصر، بعد قبول الطرفان تلك المبادرة حبا في مصر.
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