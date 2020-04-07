شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يعتذر للاعبى المصرى والإدارة عن تصريحاته فى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى، اعتذار رسمى للاعبى ومسئولى الفريق البورسعيدى، بسبب تصريحاته في الإعلام خلال الأيام الماضية.

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.

لمعرفة كيف اعتذر كريم العراقى للاعبى ومسئولى المصرى من هنا

ورغم الاعتذار الذى تقدم به كريم العراقى لزملائه بالفريق عن سوء التفاهم الذى حدث بينهم، وقع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى عقوبات مغلظة على اللاعب، مؤكدا له أنها المرة الأخيرة التى سيتم معاقبته فيها ماليا، وفى حالة حديثه مجددا فسيتم ابتعاده عن المشاركة ولن يشارك مع أى نادى وسيتم تجميده.

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رفض طارق العشرى المدير الفنى للمصرى حديث كريم العراقى جملة وتفصيلا قائلا "إحنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث فى الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أننى أحب الانتماء، ولن يتواجد معى غير اللاعب الذى يحب النادى ومستعد للتضحية والقتال لأجله".

وأضاف العشرى: "ليس هناك عروض رسمية للعراقى من الأهلى أو الزمالك، كلها عمليات جس نبض"، متابعاً "تمنيت ألا يخرج كريم العراقى للحديث فى الإعلام، خصوصا أنه لاعب صغير، لم يلعب فى المصرى سوى عامين، ويتبقى له عامين فى عقده".