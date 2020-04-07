شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: توقيع العقود مع استاد السلام خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى آخر مستجدات الاتفاق مع استاد السلام على استضافة جميع مباريات الفريق وموعد توقيع العقود بشكل رسمى.

وأكد مسئولو الأهلى أن توقيع العقود سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب 3 لجان لإعداد عقود التسوية والإنشاءات الهندسية الخاصة باستاد السلام بعد حصول النادى على حق انتفاعه لمدة 25 سنة.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة خالد الدرندلى من أجل بحث التفاصيل المالية مع شركة استادات القابضة التى يحق لها تحديد الفرق التى تخوض مباريات على استاد السلام، وكشف مسئولو الأهلى أن عبارة "استاد النادى الأهلى" سيتم تدوينها على الاستاد من الخارج لمدة 10 سنوات وفقًا للاتفاق المبرم.

وأكد محمود الخطيب رئيس الأهلى أن ناديه يسعى لبناء استاده على الرغم من الحصول على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى يحق للنادى استغلاله تجاريا، فى الوقت الذى طالب الخطيب إدارة النادى بعدم التحدث فى ملف استاد النادى فى الوقت الحالى.