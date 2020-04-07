شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 912 ألف جنيه لحكام الإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وأسوان والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت، اليوم الثلاثاء، لجنة الحكام الرئيسية مستحقات قضاة الملاعب لمناطق الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ وباقى مناطق شمال سيناء وأسوان والمنيا.

وصرف عزب حجاج المسئول عن لجنة الحكام مبالغ مالية تجاوزت 912 ألف و400 جنيه من مستحقات الحكام لممثلى مناطق الإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وكفر الشيخ وباقى مناطق شمال سيناء وأسوان والمنيا الذين حضروا لمقر الجبلاية لاستلام المبالغ النقدية عن القسمين الأول والثانى، والشيكات عن القسم الثالث.

وقامت اللجنة بقيادة عزب حجاج أمس الاثنين بصرف مبلغ مليون و597 ألف جنيه إلى لجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والاسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية.

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.

وأكد مصدر بالجبلاية أن مسئولى الأمور المالية فى لجنة الحكام يقومون بسحب مبالغ مالية محددة كل يوم فى حدود ضوابط البنوك والتى تضع حدا أقصى للسحب المالى، لذا لم يتم سحب المليون و500 ألف جنيه النقدى المحدد من اللجنة الخماسية مستحقات القسمين الأول والثانى عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحا أن المناطق تحصل على شيكات مستحقات القسم الثالث، ويتم صرفها وفقا للضوابط البنكية أيضا كل فى المحافظة التابعة لها حيث تم صرف 8 مناطق حتى الآن.