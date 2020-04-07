شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ياسر رضوان يشكر أطباء مصر ويشيد بدور الدولة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه ياسر رضوان نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق بالشكر لكل أطباء مصر على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية لمكافحة مرض كورونا المتفشى فى كل بلدان العالم والذى راح ضحيته الآلاف.

وأضاف رضوان، لـ"الخليج 365"، أن أطباء مصر أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أنهم على كفاءة عالية بعدما نجحوا فى التصدى للوباء بكل بسالة وعملوا ليلا ونهارا لشفاء المرضى دون خوف مستمرين فى عملهم بالمستشفيات.

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كما وجه رضوان الشكر للدولة المصرية متمثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء على الدور المجتمعى الذى تقوم به منذ الوهلة الأولى وقيامها ببعض التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى كان آخرها فرض حظر التجول لمنع الاختلاط بين الأفراد قدر المستطاع لحصر الوباء، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يقوم الشعب المصرى بتنفيذ تلك الإجراءات حتى تنتهى الأزمة ويعود كل فرد لعمله.

من ناحية أخرى أثنى ياسر رضوان على تعامل مسئولى التعاقدات بالأهلى مع ملف تجديد النجوم الكبار، واصفا إياه بالاحترافية العالية مؤكدا أن الرباعى شريف إكرامى وأحمد فتحى و وليد سليمان وحسام عاشور جميعهم عناصر خبرة ونجوم، وأن الأهلى تعامل مع هذا الملف كنادى بطولات.

وأشار رضوان إلى أنه يعتقد أن إكرامى حارس مرمى الفريق اتخذ قرار الرحيل مسبقا فى ظل رغبته فى اللعب، بينما حسام عاشور لا يختلف اثنان على تاريخه، لكن الفريق يوجد فيه أكثر من لاعب فى نفس المركز، ولم يشارك عاشور كثيرا فى الموسم الحالى والفريق يحتاج لاعبين فورمة وهذه سنة الحياة.