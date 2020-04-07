شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يطمئن على رئيس الاتحاد اليابانى بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، اتصالا برئيس الاتحاد اليابانى لكرة القدم للاطمئنان عليه بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، وأبدى الأخير انبهاره بعدم ظهور حالات كثيرة فى مصر رغم تعداد سكانها الكبير.

وقال أبو ريدة، فى تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية قدمت نموذجا رائعا للعالم فى مواجهة الوباء العالمى لفيروس كورونا المستجد.. مضيفا أن: "مصر لم تكن رد فعل فى التعامل مع الأزمة، لكن الحكومة فى الفترة الحالية تقدم كل ما هو من شأنه التغلب على المشكلة بشكل استباقى، ولابد من توجيه الشكر إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء وكل الوزارات، بسبب القرارات المدروسة والواعية التي يتخذونها للحفاظ على حياة المصريين".

وأشار إلى أن مصر كيان كبير وهي أم الدنيا، قائلا: "أتحدث مع زملائي في الاتحاد الدولي من كافة دول العالم، ويبدون إعجابا شديدا بما تقوم به مصر لمواجهة الأزمة بشكل تفوق على حكومات دول متقدمة في بلدانهم والعالم أجمع، جمعتني مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، منذ يومين للاطمئنان عليه وابدى انبهاره بما يحدث فى مصر".

وتابع قائلا: "الكل يعمل فى الاتحاد الأفريقى أو الدولى من خلال الإيميل، وكذلك الفيديو كونفرنس، وأشعر بالفخر بينهم جميعا لكوني أحمل الجنسية المصرية".