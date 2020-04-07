شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجوه تتصارع على مقعد الحكام فى مجلس الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخابات اتحاد الكرة تدق الأبواب وتخطف الأنظار من كورونا خلال الأيام الأخيرة، خاصة بين أسرة التحكيم بعدما أعلن عدد من نجوم قضاة الملاعب خوض المعركة الانتخابية لخلافة عصام عبد الفتاح، الذى لن يخوض الانتخابات بسبب بند الـ8 سنوات.

فأعلن الثالوث جمال الغندور وسمير عثمان ومحمد فاروق خوض الانتخابات وكلهم آمال فى النجاح والحفاظ على مقعد التحكيم بمجلس الجبلاية القادم رافعين شعار الدفاع عن حقوق أسرة التحكيم والتى تتعرض لظلم من كل المجالس واللجان التى تقود الجبلاية.

جمال الغندور

اسم كبير فى عالم التحكيم عالميا، تقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام مؤخرا بعد الخلاف مع اللجنة الخماسية، ويرى أن مقعد الجبلاية حق له يناسب تاريخه الكبير بالمشاركة فى بطولات العالم وأمم أفريقيا وآسيا وأوروبا، وسبق له خوض الانتخابات وحصد عددا كبيرا من الأصوات بعدما دعمه الحكام فى الكثير من مناطق الجمهورية.

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سمير عثمان

يمتلك رصيدا كبيرا، حكم دولى سابق وتولى رئاسة لجن الحكام فترة قصيرة جدا لكنه حظى بتأييد قضاة الملاعب لأنه دافع عن حقوقهم ورفع بدلات التحكيم التى أثارت أزمة طوال الفترة الماضية، ويعتمد عثمان على دعم عدد كبير من الأندية الشعبية التى ترتبط بعلاقة بوالده الرمز التحكيمى الراحل محمود عثمان، فضلا عن كونه يحظى بتأييد من إعلاميين ومؤسسات تدعمه بخلاف الحكام انفسهم في الأقاليم وبعضهم اعلن دعمه في حالة خوض المعركة.

محمد فاروق

الحكم الدولى الأكثر جدلا، وعضو اللجنة الذى استقال مؤخرا مع لجنة جمال الغندور، ويعتمد على اسمه الكبير في عالم التحكيم مع سمعته المضيئة والأكثر أهمية أنه سيحظى بدعم كتلة أندية الصعيد التى ينتمى لها، حيث إنه من بنى سويف بخلاف دعم حكام بحرى والإسكندرية له.