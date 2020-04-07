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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يسوق صالح جمعة بعد رفض فايلر استمراره، اتحاد الكرة: تأجيل مباراة منتخب مصر وكينيا يزيد فرص عودة الدورى. الأهلى يسوق صالح جمعة بعد رفض فايلر استمراره بدأ مسئولو النادى الأهلى فى تسويق صالح جمعة لاعب الفريق تهميداً لإعارته أو بيعه بنهاية الموسم الجارى، بعد خروجه بشكل كامل من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، حيث لم يشارك اللاعب نهائياً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية. اتحاد الكرة: تأجيل مباراة منتخب مصر وكينيا يزيد فرص عودة الدورى كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، التى كان مقررا لها فى الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، يزيد من فرص استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم. المصرى يستغل فترة توقف النشاط فى التجديد لنجومه استغل مسئولو المصرى البورسعيدى فترة توقف النشاط الرياضى حاليا بسبب تفشى وباء كورونا فى التجديد لعدد من نجوم الفريق والتمديد للبعض الآخر، فى إطار زيادة حالة الاستقرار الفنى خلال الفترة المقبلة. Advertisements الاتحاد السكندرى يبحث عن ظهير أيمن لتدعيم صفوفه فى الصيف يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن ظهير أيمن لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. إبراهيم نور الدين فى الجبلاية للتحقيق بسبب شكوى جهاد جريشة تواجد الحكم إبراهيم نور الدين فى اتحاد الكرة، منذ قليل، للخضوع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجبلاية بسبب شكوى جهاد جريشة ضده بعدما اتهمه الأول بتسريب محادثات بين الحكام مؤخرا. اتحاد الكرة يطلب الاكتفاء بمقعد واحد للمرأة.. وفيفا يرفض تدور مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب مقعد المرأة فى لائحة النظام الأساسى الجديدة وعدد العنصر النسائى فى المجلس الجديد. الأهلى يُطالب الجبلاية بتكاليف علاج حمدى فتحى طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة دفع مستحقات علاج حمدى فتحى لاعب الفريق الذى تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الوطني الأول في نوفمبر الماضي.

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