شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق ملف التفاوض لضم عمر جابر من بيراميدز.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف التفاوض مع عمر جابر نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، بعد ترشيحه من مسئول داخل لجنة التخطيط لتعويض رحيل أحمد فتحى، خاصة أن مركز الظهير الأيمن فى الأهلى سيعانى بشدة بعد رحيل الجوكر.

ويتمتع عمر جابر بشخصية قوية داخل الملعب بجانب أنه صاحب قدرات فنية عالية وخبرات طويلة، فى الوقت الذى توصل مسئولو النادى الأهلى إلى اتفاق مع رجب بكار زميله فى بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل.

لمعرفة سبب غلق الاهلى ملف التعاقد مع عمر جابر من هنا

ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلي، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه،وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك بعد ترشيحه من احد وكلاء اللاعبين للانضمام للأبيض.

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وفى سياق آخر، كشف عمر جابر، عن القيمة التي تم خصمها من اللاعبين من أجل تقديم 500 وحدة طبية تبرعاََ للمستشفيات المختصة لعلاج فيروس كورونا في المبادرة التي أعلن عنها نادي بيراميدز، حيث سيتم خصم 10 أو 20% من رواتب اللاعبين.

وقال عمر جابر إن مبادرة بيراميدز تم تنفيذها بعد التنسيق مع إدارة النادي ، مشيراً إلي أنه تم التواصل إلي عبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز لتفعيل المبادرة وعرضها علي اللاعبين والتي لاقت ترحيب شديد منهم .

وأعرب عمر جابر، عن تمنيه لتنفيذ مبادرات كثيرة أيضاً مثل سعد سمير ومثل مبادرة بيراميدز للتعاون بشكل أكبر وتخطي أزمة فيروس كورونا.