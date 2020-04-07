شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى عن الثنائى العالق فى كينيا: بخير ويتواصلان مع السفارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى أن الثنائى حمادة الدشناوى وسالم محمد لاعبى المنتخب العالقان فى كينيا، يتواصلان بصفة مستمرة مع الاتحاد، وهم حاليا بخير.

وقال شاهين "نتواصل مع اللاعبين، وهما بخير ولا ينقصهما شىء"، فى ظل التواصل الدائم معهما، ومع المسئولين.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم التواصل مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، واللاعبان ينتظران أقرب طائرة لتقلهما إلى مصر، والعودة إلى الوطن.

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وأشار شاهين إلى أن اللاعبين تواصلا مع السفارة المصرية هناك ويتواصلان مع الاتحاد، وتم إبلاغهما أن العودة إلى مصر ستكون فى أسرع وقت، وفى أقرب طائرة تصل كينيا.

كان هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية قد أكد فى تصريحات خاصة، أنه تم إبلاغ وزارة الشباب والرياضة، والتى بدورها تنسق مع وزارة الخارجية لعودة اللاعبين، خاصة أنه ليس هذه الثنائى فقط العالق فى الخارج، بل تتلقى اللجنة إخطارات بصفة يومية من لاعبين واتحادات بوجود رياضيين خارج البلاد ويرغبون فى العودة.

وعن كيفية عودة ثنائى ألعاب القوى أكد حطب أنه سيكون من الصعب توفير طائرة خاصة لهما، بل سيتم اتخاذ قرار من وزارة الرياضة بالتنسيق مع الخارجية فى هذا الأمر، إلا أنه فى النهاية مصر لن تترك أبناءها.

وكانت اللجنة الأولمبية قد طلبت جميع الاتحادات الرياضية بضرورة مخاطبة اللجنة فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية، وتم إخطار جميع الاتحادات الرياضية بضرورة إخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى فيروس كورونا.