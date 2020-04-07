شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يسدد قسطا من مستحقات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية فى توفير قسط من مستحقات اللاعبين، فى إطار رغبة الإدارة لاستقرار اللاعبين نفسيا.

كان لاعبو المصرى قاموا بمبادرة بالموافقة على خصم 50% من مستحقاتهم المالية كنوع من رد الجميل تجاه النادى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن الإدارة وافقت بالفعل على إخراج الشيكات الخاصة باللاعبين اليوم حتى يستطيع الجميع الصرف على احتياجاته الشخصية في ظل بقائهم في المنزل والتدريب طبقا للخطة التي وضعها طارق العشرى المدير الفني للفريق.

وأضاف السقا أن إدارة المصرى أكدت للاعبين أنهم سيحصلون على مستحقاتهم في الموعد المحدد وهو ما أوفت به، مؤكدا أن ذلك أضفى نوعا من الاستقرار والسعادة على اللاعبين.

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كان لاعبو المصرى البورسعيدى قد طالبوا فى وقت سابق الإدارة بضرورة صرف جزء من المستحقات المالية لتلبية احتياجاتهم اليومية بعد توقف النشاط وعدم وجود السيولة المالية الكافية لبعض اللاعبين أصحاب العقود الضعيفة.

وقرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي، قى تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

كان طارق العشري قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة المصري بتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.