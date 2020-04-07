شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يخاطب الخارجية والرياضة لعودة أبو حليمة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار نظيره المغربى للتنسيق حول كيفية عودة أبو حليمة محمد لاعب المنتخب المتواجد حاليا فى المغرب ضمن الرياضيين العالقين فى الخارج.

أكد عصام نوار رئيس الاتحاد أن اللاعب متواجد حاليا فى المغرب، وتمت مخاطبة كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى الاتحاد المغربى للعبة، لبحث كيفية عودة اللاعب، فى ظل تواجده هناك.

وأضاف نوار أن اللاعب أبو حليمة غادر إلى المغرب للمشاركة فى معسكر خارجى مع المنتخب المغربى، وبدعوة من اتحاد اللعبة هناك.

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كان أبو حليمة قد تواصل مع اللجنة الأولمبية وأبلغهم بياناته للعودة إلى مصر، ضمن الرياضيين العالقين فى الخارج، وأعلنت الأولمبية اسمه ضمن الرياضين المقرر عودتهم إلى البلاد فى أسرع وقت.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا.