شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحسم موقفه فى الزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، موقفه مع القلعة البيضاء فى الموسم المقبل، بعد انتشار عدة تقارير حول مستقبل الحارس مع الفريق.

وأصبح محمد عواد الحارس الثالث مع الزمالك هذه الأيام بعد محمد أبو جبل الذى أصبح رقم واحد بفضل أدائه المميز الذى يقدمه مع الفريق وقيادته للتتويج بلقبى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى والأهلى، ومحمود جنش الذى عاد من الإصابة ليكون الحارس الثانى فى الزمالك.

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لمعرفة مصير محمد عواد مع الزمالك فى الموسم المقبل من هنا

وتعاقد الزمالك مع عواد ليعوض غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الذى تعرض لقطع فى وتر إكليس خلال مشاركته فى معسكر منتخب مصر الوطنى أثناء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 ، الا انه لم ينجح فى أن يكون عنصرا مؤثرا خلال المباريات التى خاضها مع الزمالك هذا الموسم، فمنذ قدومه خاض 12 لقاء بمختلف المسابقات تلقت شباكه 10 أهداف.

ففى كأس مصر، خاض عواد 3 مباريات أمام المقاصة والاتحاد وبيراميدز ولم يستقبل أى أهداف، ولكن سرعان ما تغيرت الأمور عندما خاض لقاء السوبر أمام الأهلى وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة باللقاء الذى خسره الزمالك 3-2.

وفى منافسات الدورى العام، خاض عواد 5 مباريات تلقت شباكه 4 أهداف بواقع هدف فى مباراة المقاولون وكذلك أمام نادى مصر وهدفين أمام إنبي، بينما فى دورى أبطال إفريقيا، خاض 3 مباريات تلقت شباكه 3 أهداف فى مباراة واحدة أمام مازيمبى الكونغولى، وتلك هى المرة الثانية التى يتلقى فيها عواد ثلاثية بلقاء واحد مع الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلى فى السوبر 3-2.