شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى ينشر صورة تجمعه بالشناوى والغزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن مكى مهاجم سموحة صورة على صفحته الرسمية على فيس بوك تجمعه بالثنائى أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وعمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش.

ويعد أحمد حسن مكى من المهاجمين التى لهم باع فى الأندية المصرية مثل الزمالك وسموحة وحرس الحدود، وعلى الصعيد الدولى تواجد مع المنتخب المصرى فى كثير من البطولات .

من ناحية أخرى طالب صلاح محسن مهاجم الأهلى المعار لسموحة مجلس إدارة النادى الأحمر بسرعة تحديد موقفه من العودة للفريق بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى من عدمه.

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ويرفض مجلس إدارة الأهلى اتخاذ قرار بشأن اللاعب إلا بعد العودة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة أن الأخير كان صاحب فكرة إعارة مهاجم المنتخب الأولمبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف سموحة.

ويعيش صلاح محسن حالة من التألق مع سموحة منذ قدومه لصفوف الفريق واستطاع إحراز هدف فة مرمى إف سى مصر فى الجولة السابعة عشر للدورى.

ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة باستمرار صلاح محسن داخل صفوف الفريق، مؤكدا أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها فى تشكيلته الأساسية.

ويبحث الجهاز الفنى لسموحة عن ظهير أيسر محلى خلال الأيام المقبلة لتدعيم تلك الجبهة بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى إلى ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته .