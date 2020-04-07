شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة التحقيق مع إبراهيم نور الدين.. وإعلان القرارات مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت، منذ قليل، جلسة التحقيق فى اتحاد الكرة مع الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد اتهامه زميله جهاد جريشة بتسريب محادثاته مع الحكام عبر واتس آب لإعادة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام.

وغادر نور الدين مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء جلسة التحقيق، حيث قدم لمسؤولي الجبلاية بعض الأدلة التي تثبت صحة موقفه، كما رد على شكوى جريشة ضده بعدما اتهم الاخير اتحاد الكرة بمجاملة نور الدين، بعد وضعه رقم 1 في القائمة الدولية، مع إعادة جريشة الترتيب الثالث بعدما كان في الصدارة.

فى السياق ذاته، يعلن مسئولو اتحاد الكرة، قراراتهم مساء اليوم بشأن أزمة الحكمين الدوليين ابراهيم نور الدين وجهاد جريشة.

وتصرف اليوم الثلاثاء لجنة الحكام الرئيسية مستحقات قضاة الملاعب في مناطق الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، وفقًا للخطة الموضوعة بالجبلاية للانتهاء من صرف كل المستحقات خلال الفترة الحالية .

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وصرف عزب حجاج، أمس الاثنين، مبلغ مليون و597 الف جنيه إلى لجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والإسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كل مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقًا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.

وأكد مصدر بالجبلاية أن مسئولى الأمور المالية فى لجنة الحكام يقومون بسحب مبالغ مالية محددة كل يوم فى حدود ضوابط البنوك والتى تضع حدًا أقصى للسحب المالى، لذا لم يتم سحب المليون و500 ألف جنيه النقدى المحدد من اللجنة الخماسية مستحقات القسمين الأول والثانى عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحًا أن المناطق تحصل على شيكات مستحقات القسم الثالث ويتم صرفها وفقا للضوابط البنكية أيضًا كلا فى المحافظة التابعة لها حيث تم صرف 8 مناطق حتى الآن.