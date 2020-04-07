الامارات | رئيس الاتحاد الأوروبي: لا حل في إنجلترا إلا بتتويج ليفربول

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر سيفرين، أنه لا يرى حلاً في الموسم الحالي المتوقف بإنجلترا، إلا بتتويج فريق ليفربول بطلاً للدوري الممتاز حتى لو لم يستكمل الموسم بسبب وباء فيروس "كورونا".

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لصحيفة "إيكيبا 24" السلوفينية اليوم: سيكون من الضروري إعلان النتيجة بطريقة ما.. وتحديد البطل.

وأضاف: "لا أرى أي سيناريو لا يتواجد به ليفربول. أتفهم خيبة أمل الجماهير إذا حدث هذا في ملاعب خالية أو من خلال قرار، لكنني أعتقد أنهم سيفوزون بالدوري بطريقة أو بأخرى".

ويبتعد ليفربول بفارق انتصارين فقط عن حصد أول لقب للدوري في آخر 30 عاماً، حيث يرجع آخر ألقاب الفريق لموسم 1989/ 1990، وقبل العمل بنظام الدوري الممتاز في 1992.

وتوقف الدوري الإنجليزي يوم 13 مارس الماضي، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة حصدها من 29 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وتم إيقاف الدوري مؤقتاً حتى 30 الجاري، وقيل إنه سيعود فقط "بدعم من الحكومة، وعندما يسمح الإرشاد الطبي". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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