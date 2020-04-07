الامارات | رابطة "الليغا" تؤكد عدم إلغاء الموسم في جميع الأحوال

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة "الليغا" تؤكد عدم إلغاء الموسم في جميع الأحوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس اليوم أن إلغاء الموسم الحالي لدوري (الليغا) لن يتم وليس مطروحا للنقاش. وأشار إلى أن عجلة "الليغا" ستعود إلى الدوران بنهاية الشهر المقبل في أحسن الاحوال، بعد انتهاء فترة العزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذر تيباس الأندية الإسبانية من أنها قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1,1 مليار دولار اميركي)، بحال عدم إكمال الموسم، ما دفع مسؤولي كرة القدم في البلاد إلى البحث عن موعد متأخر لإنهاء الموسم الحالي.

وقال تيباس في تصريح صحافي: السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع إليها مع الاتحاد الاوروبي للعبة من اجل العودة تبدأ على الارجح في 29 مايو أو 6-7 يونيو، أو 28 يونيو".

وتابع "لا ننظر فقط إلى ما يحدث في إسبانيا، نهدف أن تتناسق جميع روزناماتنا (في أوروبا) كي تنتهي كل المسابقات في فترة واحدة".

لكن تيباس قال إن عودة التمارين لا يمكن ان تحصل قبل انتهاء حال الطوارىء في إسبانيا والمحددة حتى 26 الجاري.