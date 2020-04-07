شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك مطالب بسداد 275 ألف دولار لإنهاء ازمة الديون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيي خطابا إلى اشرف صبحي وزير الرياضة على للرد على شكوى نادى الزمالك بداعى خصم مستحقاته لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف»، وأشارت الجبلاية أن القلعة البيضاء مديونة لاتحاد الكرة بمبلغ 275 ألف دولار.
وقال مسئولو اتحاد الكرة في خطابهم لوزير الرياضة، إن الاتحاد يحق له مصادرة أي أموال مقبلة للزمالك لحين سداد مديونياته والمدير المالي للنادي وقع على موافقة بذلك.
يذكر أن وزير الرياضة تلقى شكوى من الزمالك ضد اتحاد الكرة بسبب حصوله على مبلغ 275 ألف دولار مرسلة للأبيض من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، قيمة مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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