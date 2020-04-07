شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يُضحى بـ3 لاعبين من أجل عيون «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن نادى يوفنتوس يرغب فى استعادة خدمات الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، مرة أخرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن يوفنتوس بقيادة المدير الفنى المخضرم ماوريسيو سارى، قد يضحى بثلاثة من لاعبيه من أجل الحصول على خدمات بوجبا من جديد لإعادة التوازن إلى وسط الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن اليوفى يسعى إلى التعاقد مع لاعب بحجم بوجبا لإعادة هيبة الفريق فى وسط الملعب التى افتقدها خلال الفترة الماضية بسبب هبوط مستوى سامى خضيرة وبعد رحيل إيمرى تشان إلى بوروسيا دورتموند.

وارتبط بوجبا بالرحيل عن أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وألمح الفرنسى إلى أنه قد حان الوقت لخوض تحد جديد، حيث يرغب فى مغادرة مانشستر يونايتد.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» فإن بيانكونيرى مستعد للعب بكل أوراقه لعودة الفرنسى إلى تورينو، وقد يضطر إلى التضحية بثلاثة من لاعبيه الحاليين.

وتشير الصحيفة إلى أن فابيو باراتيتشى المدير الرياضى لنادى يوفنتوس، قد يضطر إلى العمل بجد للعثور على الحلول الصحيحة وتوفير الأموال لتمويل تلك الصفقة. وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن ميراليم بيانيتش قد يكون أحد الراحلين عن يوفنتوس، خاصة أن المدرب ماوريتسيو سارى لديه بالفعل البديل المناسب وهو رودريجو بينتانكور.

اللاعب الثانى، هو فيديريكو برنارديسكى، ومع عودة ديان كولوسيفسكى فى يونيو من الإعارة إلى بارما، فقد ينتهى دور برنارديسكى ويرحل عن الفريق، أما ثالث اللاعبين فهو دوجلاس كوستا.

وأشارت «لا جازيتا» إلى أنه على الرغم من محاولات بيانكونيرى لإعاة بوجبا إلى صفوف الفريق، إلا أن ريال مدريد لا يزال المرشح المفضل للتعاقد مع البالغ من العمر 27 عاما.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسى، قد قال فى وقت سابق إنه يرغب فى إحضار «صفقة كبيرة» إلى برنابينو هذا الصيف، دون الكشف عن هويتها. وكشفت تقارير إسبانية، عن رغبة مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد فى التعاقد مع بوجبا بأى ثمن، حيث حاول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ضمه ولكنه فشل.

جدير بالذكر أن بوجبا سبق أن لعب بقميص يوفنتوس خلال الفترة بين 2012 و2016 قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى.