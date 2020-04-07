شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد موقف «نيمار ومبابى» فى سان جيرمان بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الثنائى نيمار جونيور وكيليان مبابى نجمى باريس سان جيرمان، موضحة أنه سيبقى معلقا فى ظل الجدل الدائم حول رغبتهما فى الرحيل عن جدران حديقة الأمراء.

وقالت الصحيفة، إن فيروس كورونا الذى أدى لتوقف النشاط ربما سيدفع بى إس جى للاحتفاظ بنيمار ومبابى لموسم آخر.

وأضافت أن الأزمة الصحية التى يعيشها العالم حاليا ستؤجل صفقات بارزة فى الصيف المقبل.

وكشفت ليكيب فى تقريرها أن ملف الاستغناء عن كيليان مبابى غير مطروح من الأساس فى كل الاحتمالات بناء على رغبة ملاك النادى.

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أما المقربون من نيمار، فقد قالوا لصحيفة ليكيب إنه لم يتم التطرق لملف الرحيل فى الصيف، والشاغل الوحيد للاعب البرازيلى هو مستجدات أزمة كورونا.

وأضاف شخص آخر «يبدو أن الصيف المقبل سيكون هادئا على نيمار، كما أن إدارة بى إس جى تتعامل مع الملف هذه المرة بهدوء، فالاستمرار مع الفريق الباريسى يناسب نيمار، وفى نفس الوقت لن يجد مشكلة فى بيعه».

ولفت مصدر ثالث أن مسؤولى باريس سان جيرمان يفتحون الباب أيضا لبيع نيمار بتسهيلات مالية، لم تكن موجودة فى الصيف الماضى.

ويتبقى فى عقد الثنائى مع باريس سان جيرمان موسمان، وربما يستفيد النادى الباريسى من تعليق بعض بنود لوائح اللعب المالى النظيف هذا العام لمواجهة أزمة كورونا.

وأشارت ليكيب إلى أنه رغم المناقشات الأولية مع كيليان مبابى بشأن تجديد تعاقده، فإن المهاجم الفرنسى الشاب يرفض التسرع، لتبقى كل الملفات مؤجلة لحين إشعار آخر.