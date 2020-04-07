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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انييستا: ما زال لدي دافع كبير للإستمرار وعدم الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
علق لاعب وسط نادي فيسيل كوبي الياباني، أندريس إنييستا، على إمكانية عودته إلى برشلونة خلال العام الحالي في منصب إداري أو فني.
وتحدث إنييستا عن رأيه في الاعتزال والعودة إلى برشلونة في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، موضحاً: "أتطلع إلى الاستمرار كلاعب خلال الفترة المقبلة، ما زالت لدي القدرة على ذلك، وربما تمنحني فترة الاسترخاء الحالية مزيدًا من الوقت للبقاء داخل المستطيل الأخضر".
وختم إنييستا: "لدي عقد مع فيسيل كوبي حتى عام 2021، وما زال لدي دافع كبير للاستمرار وعدم الاعتزال".
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