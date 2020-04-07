انييستا: ما زال لدي دافع كبير للإستمرار وعدم الاعتزال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

علق لاعب وسط نادي ​فيسيل كوبي​ الياباني، ​أندريس إنييستا​، على إمكانية عودته إلى ​برشلونة​ خلال العام الحالي في منصب إداري أو فني.



وتحدث إنييستا عن رأيه في الاعتزال والعودة إلى برشلونة في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، موضحاً: "أتطلع إلى الاستمرار كلاعب خلال الفترة المقبلة، ما زالت لدي القدرة على ذلك، وربما تمنحني فترة الاسترخاء الحالية مزيدًا من الوقت للبقاء داخل المستطيل الأخضر".

وختم إنييستا: "لدي عقد مع فيسيل كوبي حتى عام 2021، وما زال لدي دافع كبير للاستمرار وعدم الاعتزال".