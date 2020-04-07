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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلاتان لا يفكر في الرحيل عن ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن زلاتان إبراهيموفيتش قرر الاستمرار مع ميلان، ولا يفكر في المغادرة.
وأشارت إلى أن السويدي يرغب في الاستمرار حتى يشارك في الموسم المقبل بالكامل وهو في عمر الـ39، لأن هذا الموسم قد يُلغى بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما لم يعتد عليه السلطان.
وكان الروسونيري إشترط في عقد زلاتان أن يوقع لمدة موسم في الصيف إذا تخطى عدد معين من المباريات مع الفريق، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بسبب توقف المنافسات.
ويضع إبراهيموفيتش ميلان أولوية بالنسبة له، ولكن إذا لم يتوصل معهم إلى اتفاق لتوقيع عقد جديد، سيبدأ بالنظر في العروض المقدمه له من أندية أخرى في الكالتشيو.
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