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زلاتان لا يفكر في الرحيل عن ميلانو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

أكدت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ​زلاتان إبراهيموفيتش​ قرر الاستمرار مع ​ميلان​، ولا يفكر في المغادرة.

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وأشارت إلى أن السويدي يرغب في الاستمرار حتى يشارك في الموسم المقبل بالكامل وهو في عمر الـ39، لأن هذا الموسم قد يُلغى بسبب تفشي فيروس ، وهو ما لم يعتد عليه السلطان.

وكان الروسونيري إشترط في عقد زلاتان أن يوقع لمدة موسم في الصيف إذا تخطى عدد معين من المباريات مع الفريق، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن بسبب توقف المنافسات.

ويضع إبراهيموفيتش ميلان أولوية بالنسبة له، ولكن إذا لم يتوصل معهم إلى اتفاق لتوقيع عقد جديد، سيبدأ بالنظر في العروض المقدمه له من أندية أخرى في ​الكالتشيو​.

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