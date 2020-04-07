شو: إذا كنت مع زلاتان وخسرت.. فأنت في عداد الموتى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

تحدث اللاعب لوك شو عن زميله السابق زلاتان ​إبراهيموفيتش​ خلال فترة تواجده في ​مانشستر يونايتد​، مشيرا إلى أن الأخير لن يتسامح مع أي شخص يتساهل في التدريب.



وقال شو: "كان غاضبا. أعتقد أنه هو الشخص الذي نحتاجه في غرفة تبديل الملابس. إنه أمر لا يصدق، لا يزال لديه الموهبة، وعلى الرغم من أنه كان أكبر سنًا بقليل، إلا أنه لا يزال اللاعب المذهل الذي كان عليه".

وأضاف: "كان لديه الكثير من النكات ولكن عندما يصبح الأمر جادًا، كان جديا. لذا أعتقد أنه حصل على أفضل النتائج من الجميع عندما كان هناك، كما هو الحال في التدريب، لأنك إذا كنت في فريقه وخسرت، فأنت ميت".