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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شو: إذا كنت مع زلاتان وخسرت.. فأنت في عداد الموتى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
تحدث اللاعب لوك شو عن زميله السابق زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة تواجده في مانشستر يونايتد، مشيرا إلى أن الأخير لن يتسامح مع أي شخص يتساهل في التدريب.
وقال شو: "كان غاضبا. أعتقد أنه هو الشخص الذي نحتاجه في غرفة تبديل الملابس. إنه أمر لا يصدق، لا يزال لديه الموهبة، وعلى الرغم من أنه كان أكبر سنًا بقليل، إلا أنه لا يزال اللاعب المذهل الذي كان عليه".
وأضاف: "كان لديه الكثير من النكات ولكن عندما يصبح الأمر جادًا، كان جديا. لذا أعتقد أنه حصل على أفضل النتائج من الجميع عندما كان هناك، كما هو الحال في التدريب، لأنك إذا كنت في فريقه وخسرت، فأنت ميت".
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