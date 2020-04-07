ميسي ينضم لمبادرة "كارلوس لاتري" ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

انضم قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى حملة كارلوس لاتري، لمكافحة فيروس كورونا المتفشي حول العالم. ينظم الفنان الكوميدي كارلوس لاتري، غداً الأربعاء، عبر قناته على يوتيوب، أول ماراثون إلكتروني لصالح مكافحة فيروس كورونا، حيث ستستمر لمدة 12 ساعة الكثير من الكوميديا والمحادثات والموسيقى والمفاجآت الأخرى. وسيبدأ العرض الخيري في العاشرة صباحاً، ويستمر حتى العاشرة مساءً، بمشاركة عدد كبير من المشاهير من منطاقة مختلفة من منازلهم. أما بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سيقابل كارلوس لاتري، من بين آخرين، شخصيات شهيرة من مجالات متنوعة مثل الطبيب بونافينتورا كلوتيت، والطهاة مثل كارليس غايغ و فيران أدريا، والمغنيين مثل لوليتا فلوريس وشينوا وخوان مانويل سيراط وناتشو كانو، وفرقة الروك الشهيرة إستوبا، والرياضيون مثل أندريس إنييستا، أونا كاربونيل، إيكر كاسياس أو ريكي روبيو. وأظهر قائد نادي برشلونة، دعمه لمبادرة الفنان الكوميدي، من خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قائلاً: "مرحبا أنا ليو ميسي، وأضم صوتي إلى حملة كارلوس لاتري ‘‘Yomecorono‘‘، وأغتنم هذه الفرصة لأرسل تحية كبيرة للغاية إلى جميع الذين سيشاركون في هذه الحملة الجيدة والمهمة للغاية لهذه اللحظات التي نعيشها، عناق كبير للجميع".

