شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد ألعاب القوى : الثنائي المصري العالقان فى كينيا بخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن الثنائى حمادة الدشناوى وسالم محمد لاعبا المنتخب، العالقان فى كينيا، يتواصلون بصفة مستمرة مع الاتحاد، وفى حالة جيدة.

وقال شاهين أنه تم التواصل مع اللاعبان وهما بخير ولا ينقصهما شئ.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه تم التواصل مع وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية، واللاعبان ينتظران أقرب طائرة للعودة إلى مصر.

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وأشار شاهين أن اللاعبان تواصلا مع السفارة المصرية هناك ويتواصلان مع الاتحاد وتم ابلاغهم أ العودة الى مصر ستكون فى أسرع وقت ، وفى أقرب طائرة تصل كينيا .

كان هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية قد أكد فى تصريحات خاصة، أنه تم إبلاغ وزارة الشباب والرياضة، والتى بدورها تنسق مع وزارة الخارجية لعودة اللاعبين، خاصة أنه ليس هذه الثنائى فقط العالق فى الخارج، بل تتلقى اللجنة إخطارات بصفة يومية من لاعبين واتحادات بوجود رياضيين خارج البلاد ويرغبون فى العودة.

وعن كيفية عودة ثنائى ألعاب القوى أكد حطب أنه سيكون من الصعب توفير طائرة خاصة لهما، بل سيتم اتخاذ قرار من وزارة الرياضة بالتنسيق مع الخارجية فى هذا الأمر، إلا أنه فى النهاية مصر لن تترك أبناءها.

وكانت اللجنة الأولمبية قد طلبت جميع الاتحادات الرياضية بضرورة مخاطبة اللجنة فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية، وتم إخطار جميع الاتحادات الرياضية بضرورة إخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.