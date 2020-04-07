شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تواصل صرف مستحقات الحكام فى مناطق جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، مستحقات حكام مناطق الإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وكفر الشيخ وباقي مناطق شمال سيناء وأسوان والمنيا.

وقام عزب حجاج المسئول عن لجنة الحكام بصرف مبالغ مالية تجاوزت 912 ألف و 400 جنيه من مستحقات الحكام لممثلى مناطق الإسكندرية ومرسي مطروح ودمياط وكفر الشيخ وباقي مناطق شمال سيناء وأسوان والمنيا الذى حضروا لمقر الجبلاية لاستلام المبالغ النقدية عن القسمين الأول والثانى، والشيكات عن القسم الثالث.

وقامت اللجنة بقيادة عزب حجاج أمس اليوم الاثنين بصرف مبلغ مليون و 597 ألف جنيه للجان حكام المناطق القاهرة والجيزة والدقهلية والسويس والاسماعيلية وهذه المبالغ عن مباريات الأقسام الأول والثانى والثالث.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة سر تأخر صرف كافة مستحقات الحكام فى يوم واحد على كل المناطق بالجمهورية، وفقا للقرار الذى قررته اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجناينى بصرف 3.5 مليون جنيه، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عزب حجاج بالصرف يوميا بالجبلاية .

ويتولى إدارة لجنة الحكام الرئيسية عزب حجاج ووجيه أحمد بعد استقالة جمال الغندور ولجنته عقب الصدام مع اللجنة الخماسية بسبب المستحقات المالية وأمور أخرى أنهت العلاقة بين الطرفين.

وأكد مصدر بالجبلاية أن مسئولى الأمور المالية فى لجنة الحكام يقومون بسحب مبالغ مالية محددة كل يوم فى حدود ضوابط البنوك والتى تضع حدا أقصى للسحب المالى، لذا لم يتم سحب المليون و500 ألف جنيه النقدى المحدد من اللجنة الخماسية مستحقات القسمين الأول والثانى عن شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، موضحا أن المناطق تحصل على شيكات مستحقات القسم الثالث ويتم صرفها وفقا للضوابط البنكية أيضا كلا فى المحافظة التابعة لها حيث تم صرف 8 مناطق حتى الآن.