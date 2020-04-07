شكرا لقرائتكم الاهلى: توقيع عقود استاد السلام خلال الأيام المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادى الأهلى، آخر مستجدات الاتفاق مع استاد السلام على استضافة جميع مباريات الفريق وموعد توقيع العقود بشكل رسمي.
وأوضح مسئولو الأهلى أن توقيع العقود سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب 3 لجان لإعداد عقود التسوية والإنشاءات الهندسية الخاصة باستاد السلام بعد حصول النادى على حق انتفاعه لمدة 25 سنة.
كما شكل المجلس لجنة برئاسة خالد الدرندلى من أجل بحث التفاصيل المالية مع شركة استادات القابضة التى يحق لها تحديد الفرق التى تخوض مباريات على استاد السلام، وكشف مسئولو الأهلى عن أن عبارة "استاد النادى الأهلى" سيتم تدوينها على الاستاد من الخارج لمدة 10 سنوات وفقًا للاتفاق المبرم.
وأكد محمود الخطيب رئيس الأهلى أن ناديه يسعى لبناء ستاده على الرغم من الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنه فى الوقت الذى يحق للنادى استغلاله تجاريا، فى الوقت الذى طالب الخطيب إدارة النادى بعدم التحدث فى ملف ستاد النادى فى الوقت الحالي.
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