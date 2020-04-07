شكرا لقرائتكم مسعد عوض: جماهير الإسماعيلي لم تكن تقبل بانتقالى للأهلي فقلت أنى زملكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسعد عوض حارس مرمى أسوان ومنتخب شباب مصر الأسبق، أن تصريحه بالانتماء للزمالك جاء فقط لتخفيف الضغط عليه من جماهير الإسماعيلى لتسهيل انتقالى إلى الأهلي في صيف 2013.

وقال عوض عبر برنامج الماتش: "صرحت مع الإعلامي كريم حسن شحاتة عن سؤال الانتماء، ربما شعرت بالرهبة من أول ظهور تليفزيوني، حيث كنت لاعبا شابا وأفتقد الخبرة، وصرحت بأنى زملكاوى حينها لإتمام انتقالي للأهلي، فكل الاتفاقات تمت، لكن التصريح بأنني أهلاوي كان سيعقد الأمور تماما لأن جماهير الإسماعيلي لم تكن تقبل بانتقالي إلى الأهلي".

وعن الانتقال للأهلى، قال مسعد عوض: "انتقلت حينها للأهلي مقابل مليون و300 ألف جنيه، والبعض تساءل كيف يُدفع هذا المبلغ الكبير في حارس مرمى صغير السن، إلا أنني وقتها قدمت أداء جيدا مع منتخب الشباب وفزنا بكأس الأمم في الجزائر، وحصلت على لقب أفضل حارس في البطولة".

وعن رحيله من الأهلي أوضح: "شاركت في ظروف صعبة للغاية بعد إصابة كل من شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ولعبت 10 مباريات، ولم أفهم كم الانتقادات التي تعرضت لها، فالبعض لم يقدر أنني كنت بعيدا عن المشاركة لفترة طويلة، كما كنت أتعرض لهجوم لرغبتي في اللعب بقدمي، لكن ذلك كان التزاما بتعليمات المدير الفني خوان كارلوس جاريدو، لأنه كان يرفض إرسال الكرات الطولية بل مشاركة الحارس في بناء الهجمة من الخلف".

Advertisements

وكشف عن أكبر أخطائه، قائلا: "أخطأت أيضا بقبولي الجلوس احتياطيا لفترة طويلة في الأهلي، كنت شابا صغيرا وأعيش حلما كبيرا، لكن كان الأولى الخروج معارا ليزيد معدل مشاركتي في المباريات وأكتسب خبرات أكبر، لأعود للأهلي مجددا أفضل وأقوى".

ورحل مسعد عوض عن الأهلي قبل 3 أعوام حيث تنقل بين أندية سموحة، طلائع الجيش وحرس الحدود قبل انضمامه إلى أسوان مطلع الموسم الجاري.