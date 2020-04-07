شكرا لقرائتكم المصري يصرف مستحقات لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، بتوفير قسط من مستحقات اللاعبين سعيا لتحقيق استقرار نفسى داخل الفريق البورسعيدي.

وقام لاعبو المصرى بمبادرة بعد الموافقة على خصم 50% من مستحقاتهم المالية كنوع من رد الجميل تجاه النادى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا .

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى ان الإدارة وافقت بالفعل على إخراج الشيكات الخاصة باللاعبين اليوم حتى يستطيع الجميع الصرف على احتياجاته الشخصية في ظل بقائهم في المنزل والتدريب طبقا للخطة التي وضعها طارق العشرى المدير الفني للفريق .

وأضاف السقا أن إدارة المصرى اكدت للاعبين أنهم سيحصلوا على مستحقاتهم في الموعد المحدد وهو ما أوفت به ، مؤكدا أن أضفى نوع من الاستقرار والسعادة على اللاعبين .

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كان لاعبو المصرى البورسعيدى طالبوا في وقت سابق الإدارة بضرورة صرف جزء من المستحقات المالية لتلبية احتياجاتهم اليومية بعد توقف النشاط وعدم وجود السيولة المالية الكافية لبعض اللاعبين أصحاب العقود الضعيفة .

قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي، قى تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

كان طارق العشري قد طالب مسؤولي اتحاد الكرة المصري بتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.