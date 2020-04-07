شكرا لقرائتكم جمهور توتنهام يحتج على قرار منح الموظفين إجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب جمهور توتنهام هوتسبير ناديه بالسير على نهج ليفربول منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وإلغاء قراره بدفع رواتب موظفيه في فترة العطلة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخفض توتنهام رواتب 550 موظفا من غير اللاعبين بنسبة 20 في المئة خلال أبريل الجاري ومايو لحماية الوظائف وقال دانييل ليفي رئيس النادي إنه يخطط لاستغلال الخطة الحكومية على نحو ملائم.

وألغى ليفربول قراره بمنح إجازة لطاقمه من غير اللاعبين مع دفع الرواتب واعتذر المدير التنفيذي بيتر مور يوم الاثنين للجماهير بعد التعرض لانتقادات من الحكومة ومشجعين.

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وقالت رابطة لمشجعي توتنهام إن قرار النادي بالاستعانة بالخطة الحكومية، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 بالمئة من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني تضر بسمعته.

وقالت الرابطة عبر توي"تويتر": طالبنا النادي كثيرا بالتوقف وإعادة التفكير والآن نقول بوضوح وأمام الجميع إنه لا يجب الإضرار بسمعة النادي مجددا. أنصتوا إلى جماهيركم.

وواجهت أندية الدوري الممتاز واللاعبين والمدربين انتقادات لعدم تخفيض رواتبهم خلال توقف المسابقة بينما حصل العديد من أعضاء أطقم الأندية، الذين يتقاضون القليل مقارنة برواتب اللاعبين، على عطلة إجبارية.

وتوقفت كرة القدم الاحترافية في إنجلترا حتى 30 أبريل وقال الدوري الممتاز إنه لن يستأنف الموسم إلا اذا استقرت الأوضاع.